Alex Del Piero torna in campo. Alt: nessuno scoop. Solo che l'ex capitano bianconero è pronto a scendere virtualmente sul terreno di gioco, e a farlo attraverso il noto videogame Pes2019. "Sono felice di essere una delle Leggende della grande famiglia", il suo tweet celebrativo.

#PES2019 è qui! Sono felice di essere una delle Leggende della grande famiglia. #ADP10

//#PES2019 is here! So happy to be a part of the #PES family this year as a Legend. #ADP10 pic.twitter.com/am4fNjRc1Q