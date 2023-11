"Recordman di presenze, miglior marcatore, capitano, leggenda", questePer racchiudere 19 stagioni ovviamente non bastano, ma sarebbe impossibile farlo d'altronde. Quante pagine di storia, quanti gol rimasti nella storia, quanti trofei alzati e soprattutto quante scelte dettate dal legame con questi colori che nessun altro avrebbe fatto.solo alcuni dei momenti che hanno resto Del Piero qualcosa che va oltre tutto ciò che ha fatto in campo per il popolo juventino.La storia tra la Juve e Del Piero però non inizia nel 1993, quando si trasferisce dal Padova.e in occasione di Inter-Padova (0-2), Venturi, osservatore della Juve, scriveva così nella relazione sul giovane 16enne: "Struttura fisica non eccezionale ma normale per la sua età, così anche le qualità atletiche non super ma buone. Eccellente invece il bagaglio tecnico tattico.Non male per un "ragazzino" non particolarmente dotato di fisico ma con mezzi tecnici già evidenti a quell'età.