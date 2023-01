L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato a Sky ricordando Gianluca Vialli:



"E' stato indubbiamente insieme a Baggio tra gli esempi più importanti per il Del Piero diciottenne. L'anno prima avevano vinto la Coppa Uefa, erano il 9 e il 10 per eccellenza. Luca poi è diventato il mio capitano, è così che lo chiamavo ed è così che mi piace ricordarlo. Quando facevamo le doppie sedute era lui che mi rassicurava e mi invitava a mangiare con tutti, aveva carisma, ispirava determinazione, facendo venire voglia di affrontare qualsiasi tipo di sfida".



CON BAGGIO - "Ero ancora troppo giovane per essere il rivale di Baggio, non ne ero all'altezza, diciamo che ne ho raccolto l'eredità. Vialli era sensibile all'umore, agli sguardi, si è reso conto di questo e condivideva con me e con tutto lo spogliatoio le sue paure. Riusciva ad aggregare le persone, ad unirle di fronte alle emozioni".