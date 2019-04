La nuova vita di Del Piero? Da attore Hollywoodiano. Lente messa a fuoco da Gazzetta.it: per l'ex numero dieci della Juventus, questa versione due punto zero americana è davvero ricca di soddisfazioni. E i ricordi si sprecano: l'anno scorso, il campione del mondo ha preso una villa da sogno sulle colline di Bel Air. I suoi vicini di casa? Pazzeschi, da invidia pura: Jack Nicholson, Syvester Stallone, Jennifer Lopez e Rod Stewart. Cinque camere da letto, sei bagni, ha pure una sala cinema con mega piscina e spa. A rivelarlo è stato il Sun: 5.5 milioni di euro, con un'offerta da 170mila euro in più alla richiesta ufficiale. A Hollywood è praticamente uno di loro, delle celebrità: l'ultima foto, con l'ex Governatore Arnold Schwarzenegger, è emblematica.