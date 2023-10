Questo prolungamento d’estate è un periodo particolarmente fecondo per, che gli consentirà di guidare dalla Nazionale alla serie A e a tutte le categorie professionistiche.Di due giorni fa, invece, è la notizia - proveniente dall’Arabia e confermata in Italia - che Del Piero riceverà un’offerta precisa e dettagliata dall’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, per il ruolo di direttore sportivo. Il fatto che Alex prenda l’aereo e sbarchi a Riad conferma due ipotesi. La prima, che l’ex giocatore ha voglia di tornare nel calcio attivo anche se, ovviamente, a livello di dirigente. La seconda, cheDel Piero è un uomo fatto e una persona intelligente.. Anche John Elkann preferisce non far garrire la sua bandiera. Forse perché nel club c’è già Giuntoli, forse perché il management (Ferrero, Scanavino e Calvo) deve essere più aziendale che sportivo.Sia come sia, Del Piero, che ha un contratto da opinionista di Sky, sta guardando altrove. L’Italia sarebbe la soluzione più gradita, ma per uno che ha chiuso la carriera tra l'Australia e l'India e ha scelto Los Angeles per vivere, l’Arabia Saudita non sarebbe certo uno choc., però una cosa è chiara: Del Piero non vuol fare l’ex calciatore che sopravvive a se stesso. Cerca un posto nel calcio e, nel frattempo, studia, si aggiorna, viaggia e ascolta. La Juve è stata tanto, non può essere tutto.