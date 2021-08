Marco Rose frena davanti all'ipotesi di un passaggio di Thomas Delaney al Siviglia. Il tecnico del Borussia Dortmund commenta: "E' un giocatore del Dortmund e non mi piace commentare le voci. Ad ogni modo, posso dire di non aver ricevuto nulla in nessuna forma, quindi non c'è nulla da dire a riguardo".