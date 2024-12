Dele Alli al Como? Le parole di Fabregas

Getty Images for Como 1907

Successo importante per il Como dinella sedicesima giornata di campionato.. Nel post partita l'allenatore ha commentato così la prestazione della squadra: "C'è ancora molto da migliorare, perché se le occasioni di Saelemaekers e Dybala fossero andate a buon fine avremmo perso; ma il nostro gioco è questo. E' impossibile costruire senza rischiare di prendere gol. Oggi la squadra ha messo in campo resilienza, cattiveria, aggressività, personalità e voglia di giocarsela contro una grande squadra; adesso dobbiamo mantenere questo livello".

- "Non voglio parlare della presenza di Dele Alli in tribuna oggi, maper riprendere un po' la forma. Niente di più...".- "Senza Sergi Roberto (entrato nella ripresa, ndr) e Perrone abbiamo perso il cuore della squadra perché sono i giocatori che ci portano esperienza, così come quando si è infortunato Van der Brempt.. Dobbiamo adattarci, ma piano piano stiamo capendo la nostra dimensione. La promessa di quest'anno? L'anno scorso c'è stato il viaggio-premio a Ibiza, stavolta non abbiamo ancora concordato nulla".