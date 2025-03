Dele Alli espulso, Walker divide i tifosi: amicizia o mancanza di rispetto nei confronti del Milan?

DAZN

Un ritorno in campo dolce-amaro per l'ex Tottenham, espulso al minuto 81 diproprio nel momento di maggiore necessità per i suoi compagni che volevano imporre il pari ai rossoneri.. In quel frangente si è verificato un episodio quanto meno insolito: mentre l’arbitrosi apprestava ad estrarre il cartellino rosso,ex compagno di squadra di Dele Alli al Tottenham e nella Nazionale dei Tre Leoni,. Il terzino destro rossonero conosce bene la carriera e la situazione personale del suo collega (tra depressione e altri problemi di salute), e, dispiaciuto per l'esordio problematico di quest'ultimo, ha voluto offrirgli il suoin un momento tanto delicato.

- Ogni domenica sui campi italiani, dalla Serie A alla D, se ne vedono di tutti i colori. Ma un gesto come quello di Walker, a memoria, mai: un giocatore di grandissima esperienza che chiede di risparmiare un cartellino rosso per un avversario con il risultato della partita ancora in bilico.. Sono diventati grandi amici dentro e fuori dal campo. Kyle ha sofferto per tutto quello che ha passato Dele. Per la sua assenza dai campi durata due lunghissimi anni. Ma soprattutto per il passato dell'amico che lui stesso aveva svelato al mondo intero con un'intervista a Garydell'estate 2023:. Sono stato mandato in Africa per imparare la disciplina, poi sono stato rimandato indietro.. Ecco perché in quei minuti concitati a San Siro Walker ha pensato all'amico in difficolta, mostrando valori e uno spessore umano che è stata apprezzata da tanti tifosi rossoneri, ma non tutti.

- I colleghi di Gazzetta.it ricordano anche un precedente che aveva visto protagonisti proprio Walker e Alli: "Durante una partita delle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018 tra Inghilterra e Slovacchia,La Fifa lo interpretò come un’offesa all’arbitro Turpin e aprì un procedimento disciplinare, ma Alli spiegò su Twitter: “Giusto per chiarire, il gesto di stasera era soltanto”. Il rapporto è questo e, se non bastassero gli episodi, considerate la prova fotografica. C’è uno scatto, da una vecchia festa di Carnevale del Tottenham, in cui Alli e Walker sono insieme in posa, uno vestito da Ali G, l’altro da Mrs. Doubtfire"

. Un partito, ben nutrito, ha sentenziato: il gesto dell'ex Manchester City è un'autentica. La domanda che va per la maggiore è la seguente: è se avesse segnato proprio Alli il gol del pari al 96? Non tutti, chiaramente, hanno la stessa interpretazione del gesto di Walker, qualcuno lo ha visto come una totalenei confronti del Milan. Come se volesse anteporre l'io al noi.