Delio Rossi: 'Il gesto di D'Aversa? Tutti maestrini senza sapere. Non comprendo questo perbenismo'

Dopo i fatti accaduti domenica scorsa allo stadio Via del Mare dopo la partita tra Lecce e Hellas Verona, con Roberto D'Aversa che ha colpito con una testata l'attaccante scaligero Thomas Henry, Virgilio Sport ha contattato Delio Rossi, tecnico che ai tempi della Fiorentina si rese protagonista di un brutto gesto contro Adem Ljajic. L'allenatore ha spiegato l'accaduto di Lecce in questo modo.



Cosa pensa del gesto di furia commesso da Roberto D’Aversa al termine di Lecce-Verona e del successivo esonero del tecnico?

“Faccio fatica a dare un giudizio. Onestamente, tutti danno giudizi vivendo l’episodio dal di fuori. Tutti si fanno maestrin, ma le cose bisogna viverle nel momento esatto in cui succedono per capirne i reali motivi. Stando in poltrona non si può dare un giudizio veritiero. Non conosco le motivazioni e ho visto solo le immagini che parlano chiaro. Prima di dare un giudizio su una persona, devi camminare due giorni con i suoi stessi mocassini. Tutto questo perbenismo non lo comprendo: e se fosse successo negli spogliatoi? Se una cosa è sbagliata in pubblico è sbagliata anche in privato all’interno degli spogliatoi dove le telecamere non arrivano”.