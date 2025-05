Getty Images

Atalanta-Roma, succede di tutto: al goal di Sulemana un tifoso va in campo, tensione con Svilar

Federico Targetti

21 minuti fa



Ibrahim Sulemana, l'eroe che non ti aspetti: il goal dell'ex Cagliari, che vale il 2-1 alla Roma in una partita che, se vinta, porterebbe l'Atalanta in Champions, ha fatto esplodere il Gewiss Stadium, forse anche un po' troppo.



Mentre tutti esultavano, racconta Dazn, un tifoso nerazzurro ha scavalcato i banner, è entrato in campo, ha preso il pallone e ha battuto una sorta di calcio di rigore, segnandolo; Svilar, il portiere della Roma, non ha preso bene il siparietto, e i due si sono spintonati leggermente prima che gli steward riportassero l'uomo sulle tribune.