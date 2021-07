Il delirio azzurro che non accenna a terminare, dopo la conquista di Euro2020 da parte degli uomini di Mancini, in un turbinio di musica e pallone: la festa per la vittoria, tanto mercato e tre ospiti speciali. Ne parleremo oggi su Twitch a partire dalle 18.30 insieme ad Alessandro Di Gioia, Angelo Taglieri e ai nostri specialisti. Ospiti d'eccezione? I due rapper Ted Bee, con tanto di nuovo album, ed Enigma, assieme al campione del Mondo 1982 Antonio Cabrini. Oltre all'irrinunciabile Daniele Longo. Appuntamento da non perdere!



CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA!