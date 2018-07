Il blitz dinel ritiro di Moena ha sancito un solco alla preparazione e al mercato. La proprietà si sta progressivamente ravvicinando dopo le guerriglie a distanza di un anno fa, ma la tifoseria è ancora nettamente spaccata. La visita di ADV – insieme al Presidente Mario Cognigni – è stata però accolta con affetto,– “”, ha risposto con il sorriso a un tifoso che gli chiedeva lumi sulla possibile cessione di Chiesa. “”, ha invece dichiarato ai nostri microfoni all’uscita dall’albergo ‘Dolce Casa’ nel quale soggiorna la. “Abbiamo fatto un investimento per Lafont, il progetto può ancora regalare molto a Firenze”, ha chiosato Della Valle fuori dall’hotel.– La realtà, però, stona con i desideri e la fantasia. Perché Pantaleo Corvino ha praticamente fallito la pista legata a– subendo un imbarazzante sorpasso dall’Atalanta – e ha visto impennarsi le difficoltà per arrivare a. La Juventus vuole un anticipo, i viola hanno ritrattato l’offerta iniziale proponendo un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Niente prestito oneroso con obbligo e futura recompra, dunque. Niente che possa soddisfare Marotta e Paratici.– Esatto, è la domanda che rappresenta il vero problema.. E questo è un danno: senza le cessioni degli esuberi – fino ad ora sono partiti solo Tomovic e Gaspar – il margine di manovra è incredibilmente esiguo. Da qui nascono le difficoltà incontrate progressivamente sul mercato, fin dal primo approccio con Meret. Saponara, Eysseric, Olivera e Cristofono, quattro dei tanti che dovranno essere ceduti per poter ampliare gli innesti.– Poco tempo per correre al riparo. Domani la sentenza del TAS, dopo sette giorni l’ipotetico preliminare.. Poi tutto il contorno di seconde linee all’altezza. Da Soucek al ritorno per Grassi, fino alle piste estere al momento in sordina. Corvino e Freitas lavorano in un mare di falle e difficoltà, ma il Presidente ha portato il buonumore.