Il Presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, arrivato in ritiro a Moena, è stato accolto da un bagno di folla. I tifosi gli hanno posto vari quesiti, oltre ad incitarlo, e hanno chiesto circa il futuro di Chiesa: "Tutti me lo chiedono, con queste domande di mercato... Deve rimanere qui". Secca la risposta sorridente di ADV, che ha spiegato come, con qualche ritocchino, la squadra sia pronta.