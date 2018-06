Il patron della Fiorentina, Diego Della Valle, è intervenuto a margine dell'evento "Luxury Summit" per commentare l'attuale situazione della Fiorentina, dell'uomo mercato Federico Chiesa e della possibilità in caso di squalifica del Milan, di un ritorno in Europa League.



Parlando alla Gazzetta dello Sport Della Valle ha ribadito: "Che futuro per Chiesa? E' Tutto tranquillo pensavo di essere stato chiaro qualche giorno fa... (quando disse: 'Sta bene alla Fiorentina? Dove deve andare?" ndr.). Milan fuori dall'Europa League? Non posso commentare in questo momento..."