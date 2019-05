È un Diego Della Valle esplosivo quello che questa mattina ha affidato alle pagine de La Nazione una lunga lettera in cui accusa e attacca i "contestatori" dell'operato della proprietà della Fiorentina creando un clima violento contro la sua famiglia. Una lettera che sancisce ancor di più la spaccatura fra la tifoseria viola e la dirigenza.



DESTABILIZZARE L'AMBIENTE - "​Non so come faccia mio fratello a trattenersi, è per il suo attaccamento alla Fiorentina che in tutti questi anni è stata la sua passione. Io invece non lo accetto, è una situazione assurda che è stata volutamente ingigantita da chi vuole sfasciare tutto creando un clima che serve a destabilizzare la Società e la squadra".



CLIMA VIOLENTO - "Chi crea questo clima ostile e violento vuole alimentare il caos e la confusione senza proporre niente di serio o realizzabile, approfittando vigliaccamente spesso dell’anonimato o di proteste in gruppo per offendere in modo vergognoso o per gridare richieste senza proporre soluzioni concrete".



NON LA VUOLE NESSUNO - "​Ora sono io che voglio risposte precise e concrete. Chi grida che dobbiamo andarcene ha dimenticato che vi avevamo messo a suo tempo la Società a disposizione ma non si è visto nessuno, neanche lo scemo del villaggio. Voi siete pronti a farvene carico in modo serio? O continueremo a sentire solo cori, urla, offese…". SPESI MILIONI - "Continuate ad urlare che non si vive di plusvalenze ma guardate i bilanci e leggete i numeri prima di aprire bocca: la mia famiglia ha speso centinaia di milioni di euro fino ad ora per cercare di costruire una squadra che ci facesse divertire e ci siamo riusciti per tanti anni. Urlate di plusvalenze, braccini corti, fratelli freddi calcolatori…ma quale film avete visto? Svegliatevi".



RAPPORTI CHIUSI - "Se qualcuno cerca un capo popolo cazzaro non venga a cercarlo a casa nostra, perderebbe tempo. Per quanto mi riguarda non vorrò mai più avere rapporti di nessun genere con quelli che hanno offeso pesantemente me e la mia famiglia”.



ORA FATE QUALCOSA! - "Un minuto dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che noi vogliamo affrontare con civiltà ma con assoluta chiarezza, determinazione e consapevolezza di quello che vogliamo fare. E quindi serviranno proposte, idee concrete, chiare e realizzabili. Non basta appendere striscioni nella notte, offendere utilizzando l’anonimato o urlando nascosti in mezzo ai gruppi. In parole povere, assumetevi le vostre responsabilità come noi abbiamo sempre fatto: avete messo in piedi un enorme casino ora gestitelo. Fate vedere a noi cosa sapete fare voi”.