Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare delle offese da parte dei tifosi dell'Inter alla memoria di Davide Astori dopo le polemiche dovute alla gara di campionato. La società viola si è inoltre espressa attraverso i propri canali ufficiali, chiarendo che coloro che hanno scritto commenti offensivi contro Astori saranno perseguiti. « La Fiorentina con Davide era riuscita a fare una cosa incredibile: unire tutte le squadre di Italia. Sono senza parole, siamo tornati punto a capo. Quest’odio e violenze verbali per un errore arbitrale non hanno senso. A cosa serve infangare una persona come Astori? Come si sentono queste persone dopo che hanno scritto certe cose? Cosa si dicono quando si guardano allo specchio? O mentre mangiano con i genitori? Mi dispiace perché facciamo sempre dei passi indietro così drammatici ».