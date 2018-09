È la terza volta in 18 anni che Diego Della Valle con una mano vende e con l’altra compra. Ieri è toccato a ItalianTouch, portale di e-commerce che è stato ceduto dalla famiglia e rilevato dalla Tod’s per 25 milioni di euro. A fine 2015 era stata la volta di Roger Vivier che la società ha rilevato sempre dai Della Valle per 415 milioni. Il marchio era stato acquistato dalla famiglia e rilanciato grazie a una licenza concessa proprio alla Tod’s che ha sempre prodotto e distribuito le scarpe francesi. Anche nel 2000, quando l’azienda entrò in Borsa, Della Valle utilizzò parte dei i soldi raccolti attraverso un aumento di capitale (140 milioni) per rilevare i marchi Hogan e Fay che erano di proprietà della famiglia.



Tod’s aveva bisogno di Hogan, Fay e Vivier e del portale internet, ma queste operazioni infragruppo, valutate a un "prezzo giusto" con fior fior di perizie indipendenti hanno sempre fatto storcere il naso agli investitori, perché il gruppo di Sant’Elpidio a Mare le avrebbe potute costruire da solo sopportandone i costi di start up ed evitando conflitti. Come scrive La Repubblica, se è vero che la Tod’s fa capo ai Della Valle, è anche vero che pure i rapporti con il mercato sono questioni di stile. Italian touch o italian job?