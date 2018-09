Telefoni bollenti – scrive La Gazzetta dello Sport – sull’asse Parigi-Firenze. Il patron ha condiviso le dure critiche che il presidente operativo Cognigni, Antognoni e Pioli hanno rivolto a caldo all’arbitro Mazzoleni. Sotto accusa non è un episodio, ma l’intera gestione della gara. Con una serie di errori che per la dirigenza viola sono inspiegabili. Della Valle ha confermato che sabato raggiungerà la squadra in ritiro. E parlerà ai giocatori per ribadire che la società è al loro fianco e chiederà spiegazioni per l’operato di Mazzoleni nelle sedi competenti. Una strategia molto diversa rispetto alle critiche soft del passato