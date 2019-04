Eveline e Silvia Dellai, conosciute come le “gemelline del porno”, ieri sera sono state ospiti a Live-Non è la D’Urso. Fino a sette anni sono cresciute Villamontagna, in Trentino, per poi trasferirsi a Praga con la famiglia.



Silvia ha raccontato di essere stata lei a spiegare tutto ai genitori, come si legge su ilfattoquotidiano.it: “'Mamma, Eveline ha girato un film per adulti’. Mamma era sotto shock. Mia madre non ci credeva, ancora oggi non ha visto nessuna immagine dei nostri film. Ha pianto per due anni. Non sappiamo se l’ha accettato ma che può fare? È la nostra mamma”. Poco dopo, anche Silvia ha deciso di seguire la sorella.



Francesca Barra, giornalista e moglie di Claudio Santamaria, ha attacco le due sorelle nel corso della trasmissione della Urso: “Fossi vostra madre, sarei morta. Non avete pensato a quanto dolore le state arrecando”. Di nuovo, la risposta è arrivata da Silvia: “Volevo seguire mia sorella ed ero curiosa di cambiare la mia vita, smettere di vivere in un paesino. Mia madre voleva che facessimo le nostre scelte. Con i nostri genitori abbiamo un buon rapporto, ci accettano per come siamo. Non abbiamo pensato a loro prima di buttarci nel mondo dell’hard, ci siamo buttate per poi scoprirne dopo le conseguenze”.



Gli ultimi rumors del mondo dello spettacolo dicono che le due (o almeno una di loro) potrebbero presto sbarcare al Grande Fratello. A quando una storia di gossip con un calciatore?