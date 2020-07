Luigi Delneri conferma l'approdo al Brescia in un'intervista al Corriere di Brescia: "Molto bene, sono affascinato dalla possibilità che mi è stata offerta. Conosco bene il presidente Cellino. Mi intriga il ruolo di direttore tecnico perché credo, dopo tanti anni in panchina, di avere l’esperienza necessaria per farlo. Stiamo parlando di un ruolo che in Italia praticamente non esiste. Sarò un consigliere e non un allenatore. Io starò sempre un passo indietro e darò la mia opinione quando mi verrà chiesta: le decisioni spetteranno sempre all’allenatore".