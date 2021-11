, protagonisti nella serata di qualificazioni mondiali: il primo ha sfoderato una prova convincente ed è andato, un 8-0 che ha permesso ai transalpini di strappare il pass per Qatar 2022; addirittura meglio ha fatto il collega gallese,che vale il secondo posto momentaneo in solitaria alle spalle del Belgio. Tre reti in due che hanno scatenato reazioni contrastanti dei tifosi bianconeri sul web: da una parte la rabbia, perché un rendimento del genere allo Stadium proprio non si vede, dall'altra la timida speranza che le prestazioni in Nazionale possano favorire i piani di mercato della Vecchia Signora.- Non è mistero infatti che Rabiot e Ramsey siano ormai ai margini della Juve, che sta cercando di cederli già a gennaio per avere margine di manovra in entrata. L'ex PSG è stato bocciato da Allegri, dopo due anni di attesa Rabiot non ha mostrato segnali decisi di crescita a Torino e per lui si spalancano le porte dell'addio, a patto di trovare chi possa accettare il suo pesante ingaggio (7 milioni di euro netti a stagione) e possa mettere sul piatto almeno 10-15 milioni per il cartellino: difficilmente il Real Madrid, al momento non attratto dalla possibile operazione,per esibire il nuovo progetto tecnico. Monetizzare con la partenza di Ramsey, nonostante qualche timido interessamento dalla Premier (Crystal Palace ed Everton), appare invece una missione quasi impossibile al momento per Cherubini, che non a caso sta valutando soluzioni alternative.ma è complicata, la società non intende corrispondere una buonuscita come richiesto dall'entourage del giocatore., che permetterebbe di risparmiare su almeno parte dell'ingaggio da 7 milioni netti, ma proprio queste cifre frenano gli interessamenti a meno di una compartecipazione nel pagamento: questo lo scenario prospettato alla, che potrebbe prelevare il gallese pagando solo il 40% dello stipendio rimanente negli ultimi sei mesi (1,5 su circa 4, il resto sarebbe a carico dei bianconeri), a un anno dalla scadenza del contratto con la Juve. Tante ipotesi a un mese e mezzo dall'apertura del mercato, intanto Rabiot e Ramsey si mettono in vetrina, lontano da Torino e dai colori bianconeri.