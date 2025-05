Getty Images

All’non è bastato un successo nell’ultima giornata per conquistare il campionato croato. La squadra disi trovava in terza posizione e aveva bisogno della sconfitta delle prime due in classifica. Alla fine entrambe sono riuscite a vincere e il titolo è andato al, davanti allaL’Hajduk Spalato ha giocato in trasferta contro il, ultimo in classifica e già retrocesso. L’incontro è terminato 1-0 per la squadra di Gattuso, nonostante l’espulsione al 77’ di, attaccante che in Italia ha vestito le maglie di Cesena, Inter, Atalanta ed Empoli. A decidere la sfida è stata la rete di

Il campionato croato non è stato particolarmente fortunato per i campioni del mondo del 2006:è stato esonerato dalla Dinamo Zagabria il 9 aprile 2025, dopo 101 giorni dal suo insediamento in panchina. L’ex difensore ha pagato letra tutte le competizioni.