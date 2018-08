Marco Delvecchio, ex attaccante di Roma e Nazionale, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Fa caldo, ma ci divertiamo per scopo benefico. È bello ritrovarsi e giocare insieme. Sono felice di rivedere tanti ex compagni. Perdere non piace a nessuno, quindi ci divertiamo ma guardiamo anche al risultato. Graduatoria Serie A? La Juventus parte favorita, poi dico Inter, Roma e Napoli. E il Milan, che si sta rinforzando".