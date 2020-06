può diventare un'occasione per i bianconeri. Sarebbe questa l'ultima idea spuntata nei discorsi che Paratici porta avanti con i catalani soprattutto per provare a definire lo scambio tra MiralemMelo: e secondo l'edizione odierna di Mundo Deportivo, ci sono margini.Innanzitutto,. Reduce da una serie di infortuni e da poca continuità in blaugrana, il francese vede di buon occhio la possibilità di rilanciarsi in un altro campionato e a Torino, dovesi divide tra attacco e difesa eè in bilico, potrebbe trovare il giusto spazio sotto la guida di Sarri., cui piace da tempo il profilo di Dembélé,, che avrebbe la possibilità di rivalorizzare un giocatore in difficoltà. Resta però da definire la formula con cui portare avanti eventualmente l'operazione: i bianconeri non sono convinti di investire una cifra elevata per un giocatore non al meglio della forma dopo una lunga serie di problemi fisici e il Barcellona non può abbassare eccessivamente le proprie pretese per non realizzare minusvalenza, il che rende quasi impercorribile un affare a titolo definitivo;, che darebbe l'opportunità a tutte le parti in causa di valutare nel tempo le condizioni di Dembélé e decidere il suo futuro in un secondo momento.