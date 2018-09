Moussa Dembelé non brilla a San Siro. Eppure, la sfida di ieri contro l'Inter avrebbe potuto giocarla a maglie invertite perché il centrocampista belga del Tottenham è stato davvero a un passo dal vestire nerazzurro: corteggiato per settimane, Ausilio ha incontrato più volte i suoi agenti sia a Londra che a Milano senza trovare l'accordo definitivo. Dembelé ha spinto per un ingaggio altissimo, cercava l'offerta più alta tra Italia e Cina, alla fine è rimasto a Londra dove il suo contratto andrà a scadenza nel giugno del 2019.



PISTA FREDDA - Possibile ritorno di fiamma? Ad oggi, Ausilio non sta riprendendo i contatti per Dembelé. Il belga non è una priorità, i costi restano altissimi nonostante sia a parametro zero per il cartellino: ci vuole un investimento importante per la commissione agli agenti e uno stipendio da almeno 6/7 milioni all'anno più ricchi bonus. Ecco perché l'Inter adesso è ferma, non sta tornando su Dembelé, Ausilio ha scelto di non procedere. Nonostante Dembelé si liberi, perché ad ora non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del Tottenham e pensa anche all'ipotesi Cina. Un futuro da scrivere, quindi. Con l'Inter più lontana...