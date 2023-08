Un incontro che ha chiarito la situazione. Ousmane Dembélé ha avuto un colloquio con il suo allenatore Xavi dove ha affermato la sua volontà di lasciare il Barcellona per volare a Parigi. Queste le sue dichiarazioni, riportate da AS: “Io vorrei rimanere qui e vincere dei trofei, ma solo in un ambiente sano. C’è gente che parla sempre male di me, mi butta addosso m….”.