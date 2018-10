È​ stato un obiettivo della scorsa estate di mercato, il rinforzo individuato da Piero Ausilio per il centrocampo dell'Inter di Luciano Spalletti: Mousa Dembelé rappresentava il mix perfetto tra esperienza, qualità e forza fisica per il ritorno in Champions League. Tanti i contatti,le telefonate e gli incontri con gli agenti del belga, con i nerazzurri che non sono però riusciti a convincere il Tottenham. Nonostante il contratto in scadenza nel 2019, gli Spurs non ne hanno voluto sapere di lasciar partire uno degli uomini fondamentali di Pochettino per meno di 30 milioni di euro. Una richiesta ritenuta decisamente troppo alta dall'Inter.



DA OBIETTIVO AD AVVERSARIO - Stesso messaggio recapitato agli altri club interessati a Dembelé, su tutti il Beijing Gouan, desideroso di portare Dembelé nella Super League cinese. Il classe '87 è così rimasto in Premier e, da obiettivo di mercato, si è trasformato in avversario per l'Inter, che ha trovato proprio il Tottenham come aversario nella fase a gironi della Champions League (e lo ha battuto nella gara d'andata con il gol di Vecino in pieno recupero).



NESSUN RIMPIANTO - A qualche mese di distanza, la situazione di Dembelé con gli Spurs è sempre la stessa: contratto in scadenza a giugno e nessun accordo per il rinnovo, ma anche nessuna intesa con altri club. Il belga aspetta di avvicinarsi al termine del suo contratto per poter poi ottenere il massimo dal punto di vista dell'ingaggio, che sia in Inghilterra o in Cina. E l'Inter? In questo momento osserva, ma non va oltre: i costi, tra stipendio e commissioni per gli agenti, sono ancora troppo alti. Dembelé si mette all'asta, chi lo vuole può farsi avanti.