Merih Demiral è del Sassuolo, manca solo l'ufficialità. Il difensore turco classe 1998 va ai neroverdi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il giocatore dell'Alanyaspor giocherà domani alle 18 l'ultima partita contro l'Ankaragucu, per poi arrivare in Italia. L'operazione del Sassuolo è in sinergia con la Juventus.