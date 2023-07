Turchia chiama, Demiral non risponde. Il difensore turco dell'Atalanta rifiuta un'offerta per tornare in patria perché aspetta l'Inter.



Intanto l'Atalanta spinge per lo svedese Hien del Verona e molla il brasiliano dell'Udinese, Becao, destinato al Fenerbahce per 10 milioni di euro con un contratto quadriennale fino al 2027 da 1,8 milioni di euro netti a stagione.