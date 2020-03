Il giorno della Giornata mondiale della sindrome di down, il difensore turco della Juventus Merihha fatto una visita speciale: foto ricordo a fine giornata, pubblicata sul suo profilo Instagram con un messaggio importante:Talha Ahmet Erdem e Ali Topaloğlu - ha scritto Demiral in un post - Sono molto di più di quanto possiamo pensare. Siamo sempre con voi. Tutti i giorni, non solo oggi".