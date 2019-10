#DemiralOut. Tanti tifosi della Juventus non gradiscono l'ostentato appoggio del difensore turco al regime di Ankara e lo scrivono sui social. Il saluto militare pro Erdogan ripetuto da tutti i giocatori nelle ultime due partite della nazionale turca, contro Albania e Francia, ha creato un caso. Per questo, c'è anche chi chiede che Merih Demiral abbia lo stesso trattamento di Cenk Sahin, licenziato dal St.Pauli. Secondo questi tifosi, la Juve dovrebbe cacciare il difensore. Va detto che ci sono anche voci a difesa del 21enne ex Sassuolo, da parte di chi ricorda, in particolare, le pressioni e le ritorsioni a cui sono soggetti gli sportivi turchi e le loro famiglie.



NELLA GALLERY, I POST CONTRO DEMIRAL E QUELLI A FAVORE