Diego Demme all'Hertha Berlino, ci siamo? Il calciatore in uscita dal Napoli ha cominciato a seguire l'account della squadra tedesca, e molti l'hanno presa come una conferma definitiva. Ma anche prima di trasferirsi in Italia, Demme aveva followato l'account della Fiorentina, altra società interessata oltre al Napoli, senza però poi sposarne alla fine il progetto.