Non solo l'Inter, anche il Napoli va verso il restyling a centrocampo. Con l'addio di Allan (andrà all'Everton) si è aperta la strada che porta a Jordan Veretout, un nome legato ai tanti intrecci di mercato tra gli azzurri e la Roma, ma non è il solo cambio in vista: anche Diego Demme è in bilico e può diventare la carta giusta per arrivare a un vecchio pupillo di De Laurentiis.



IDEA CASTROVILLI - Su Demme infatti c'è la Fiorentina e nei discorsi con la Viola, riferisce Il Corriere dello Sport, è emerso il nome di Gaetano Castrovilli per il Napoli. Da tempo nei pensieri del presidente partenopeo e gradito anche a Gattuso, Castrovilli è uno dei punti fermi nel progetto di Commisso, che potrebbe aprire allo scambio con Demme solo inserendo anche un ricco conguaglio economico. Solo una suggestione per ora, ma Castrovilli entra nei radar azzurri.