German Denis, attaccante argentino ex Napoli, Udinese e Atalanta, parla a la Gazzetta dello Sport: "Nello sport non esiste solamente il denaro. È vero, ci fu più di una possibilità di andare via. Avrei potuto scegliere l’Inter o altre grandi squadre, ma per me Bergamo era e resterà un posto speciale per tutta la vita".