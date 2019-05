"Nello sport non esiste solamente il denaro. È vero, ci fu più di una possibilità di andare via. Avrei potuto scegliere l’Inter o altre grandi squadre, ma per me Bergamo era e resterà un posto speciale per tutta la vita". Lo ha svelato ancora una volta German Denis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. El Tanque, ai tempi dell'Atalanta, fu in più di un'occasione accostato all'Inter.