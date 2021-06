E' Denise Esposito la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio. Come si legge su Oggi, il cantante non si nasconde più, e "passeggia per Napoli con chi è riuscita a fargli battere di nuovo forte il cuore. Dopo il lungo e tormentato tira e molla con Anna Tatangelo".



Denise Esposito, napoletana, avvocato, biondissima… e di ben 26 anni più giovane del cantante neo melodico. Che, dopo la fine definitiva dell’amore con Anna Tatangelo, si mostra finalmente mano nella mano con la ragazza che è tornata a fargli battere il cuore.



Conosciamo meglio Denise curiosando nel suo profilo Instagram, nel quale si presenta come 'legale' e mostra tante bellissime foto, oltre a post molto interessanti per il loro contenuto, come quello dedicato ai diritti delle donne e accompagnato dalla scritta: "Qualsiasi cosa tu possa fare, io posso farla sanguinando".







