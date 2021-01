L'Atalanta libera Depaoli che però non tornerà alla Sampdoria. L'esterno non ha convinto Gasperini e sarà il rinforzo in fascia tanto chiesto da Inzaghi al Benevento. Secondo il Corriere dello Sport l'operazione si chiuderà in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni della durata di 18 mesi.