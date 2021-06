Memphis Depay, attaccante in scadenza di contratto col Lione al 30 giugno, pronto a diventare un calciatore del Barcellona per le prossime due stagioni, parla dal ritiro dell'Olanda: "Tutti sanno che sono legato al Barça da un po' e voglio giocare per Ronald Koeman . Aspetta e poi arriverà la notizia. Tutti sanno che ci sono discussioni e penso che avremo presto novità in merito. Dobbiamo aspettare, ma direi che a breve potremo sapere qualcosa di definitivo" le parole dell'ex United riportate da Mundo Deportivo.