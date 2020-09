Il nome a sorpresa per l'attacco della Roma può arrivare dalla Francia. ​I giallorossi, infatti, stanno provando a prendere Memphis Depay. La bomba di mercato ha una fonte diretta, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. “Su Depay ci sono anche i giallorossi” ha detto il numero uno dei transalpini a Telefoot.



BARCELLONA - L’olandese, domani impegnato contro l’Italia in Nations League, interessa anche al Barcellona. I catalani sono in cerca di un’alternativa a Lautaro Martinez, viste le difficoltà per arrivare all’interista. Depay è uno dei candidati principali a lasciare il Lione in questa finestra di mercato vista la scadenza di contratto nel 2021, anche se Rudi Garcia ha idee diverse. Il tecnico, intervistato dalla stessa emittente ha avvertito il suo presidente: “Vietato toccare la squadra”.