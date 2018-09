Poteva essere un giocatore del Milan, ma ha preferito restare a Lione, dove è rifiorito come giocatore e dove avrà la possibilità di disputare la Champions League. Memphis Depay è uno dei fiori all'occhiello della squadra allenata da Bruno Genesio e quella di ieri non sarà una giornata da ricordare con grande piacere. Oltre alla delusione per la sconfitta in casa contro il Nizza (la seconda nelle prime 4 giornate di Ligue 1), l'attaccante olandese si è ritrovato una brutta sorpresa al rientro nella propria abitazione.



Come riferisce l'AFP, mentre era in corso il match contro la formazione di Balotelli e compagni, la sua casa è stata svaligiata e i ladri avrebbero sottratto un bottino per l'equivalente di 1,5 milioni di euro. La polizia per ora non conferma quest'ultima informazione, ma per Depay resta proprio una giornata da dimenticare.