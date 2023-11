L'Atletico Madrid è alle prese con un Memphis Depay che proprio non riesce a riprendersi. Ecco perché ha rivolto il proprio radar in direzione Dusan Vlahovic. Con la Juve che non lo ritiene incedibile, ma detta le condizioni: servono 70 milioni. Anche se da Madrid si cercano soluzioni alternative, magari parlando di Rodrigo De Paul, magari inserendo Alvaro Morata.