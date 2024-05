Getty Images

Depay lascia l'Atletico Madrid, il CT dell'Olanda Koeman conferma: "Cercherà un'altra squadra"

43 minuti fa



Si conclude l’avventura di Memphis Depay all’Atletico Madrid. L’attaccante olandese è in procinto di lasciare il Colchoneros a parametro zero dopo la scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno.



Protagonista in Champions League con il gol che ha permesso all’Atletico di Simeone di superare l’Inter degli ottavi di finale, Depay sarà libero, dunque, di cercarsi una nuova squadra.



A confermare la notizia è stato il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman:



"Sì, Depay cercherà una nuova squadra".



In questa stagione Depay ha collezionato 31 presenze in tutte le competizioni, di cui la maggior parte a gara in corso, realizzando 5 reti in Liga e una in Champions, contro l’Inter.