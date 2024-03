Depay ne ha anche per Kanye West: 'Hai scelto la squadra sbagliata, ora droppa una canzone per noi'

Redaziuone CM

Dopo il gol che ha portato la gara tra Atletico Madrid e Inter negli ottavi di finale di ritorno di Champions League e aver realizzato il primo rigore della serie dei biancorossi, Memphis Depay ha voluto indirizzare un messaggio anche a Kanye West. Il noto produttore e rapper, infatti, ha inserito in un paio di brani del suo nuovo album dei cori dei tifosi nerazzurri, e dunque l'olandese ha scritto in una storia:



"Kanye, hai scelto la squadra sbagliata con cui fottere. Ora droppa una canzone per il nostro stadio!"