Un futuro da decidere, l'opzione Italia da considerare. Memphis Depay, per il momento, non lascerà il Lione, per capire cosa succederà bisognerà attendere ancora un po'. Il talento olandese, in scadenza nel 2021, ha detto no a tutte le proposte di rinnovo del presidente Aulas,. L'ex Manchester United voleva il blaugrana già a gennaio, potrebbe essere accontentato solo a giugno, ma la Spagna non è detto che sia la sua prossima destinazione.Molto dipenderà, infatti, da chi sarà il nuovo presidente del BarcellonaPer questo motivo attenzione alle sorprese: sul ragazzo cresciuto nel Psv, 27 anni il prossimo 13 febbraioLa proposta è stata rispedita al mittente, ma il fatto che sia un free agent a fine stagione tiene la Juve ancora in corsa.Dalla lista delle opzioni non bisogna escludere un clamoroso dietrofront eLa decisione finale potrebbe arrivare prima del previsto: Depay ha postato su twitter (ritwittato dal Lione) un disegno enigmatico, il suo profilo con le maglie di Sparta Rotterdam, Psv, Man United e Lione e il commentocon la clessidra. E' tempo di scelte?