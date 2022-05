Nonostante i dubbi inerenti al futuro di Memphis Depay, il futuro del classe 1994 sarà ancora blaugrana. Il numero 9, in scadenza nel 2023, era stato dato per partente a fine stagione. Tuttavia, gli agenti del giocatore e la società hanno già una bozza di accordo sul rinnovo dell'attaccante olandese per un altro anno, oltre a un incontro fissato nei prossimi giorni. Lo riporta il Mundo Deportivo.