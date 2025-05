Deportivo La Coruna, Eddahchouri cade da una scogliera: si stava facendo un selfie

Getty

Paura per Zakaria, attaccante del. Il giocatore è caduto da unamentre si stava facendo une ha riportato un infortunio al piede. L'episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 18 maggio quando, alle prime luci dell'alba, Eddahchouri si trovava a, nei pressi delQui, mentre si stava facendo un selfie, ha perso l'equilibrio ed è franato sulla. Il giocatore è scivolato sulleed è caduto per alcuni metri, finendo in una rientranza, senza essere più in grado di uscire da solo. I Vigili del Fuoco hanno dovuto posizionare unadal lungomare e, con l'aiuto dei mezzi di soccorso, sono riusciti a recuperarlo.

Il 25enne attaccante olandese di origini marocchine èA confermarlo è stato lo stesso suo club, il Deportivo La Coruna, che ha rasserenato i tifosi del giocatore: "Il Deportivo comunica che il giocatore Zakaria Eddahchouri è sotto osservazione in un ospedale di La Coruña a seguito del contrattempo subito ieri. Dopo i primi accertamenti, il giocatore ha riportato lievi ferite ed è in cura dall'equipe medica competente".