La Bundesliga prosegue senza sosta, assecondando la voglia di calcio di appassionati e scommettitori. Sulla lavagna la partita regina in palinsesto è Borussia Dortmund-Bayern Monaco, che si gioca domani alle 18.30. Con i bavaresi primi in classifica e le Vespe a quattro punti di distanza è evidente che il verdetto di questo confronto infrasettimanale potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. Alla vigilia del match clou della 28esima giornata (su 34 totali) di Bundesliga il Bayern è favorito a quota 1,85 e nonostante il vantaggio del campo a favore l'«1» per il Borussia vincente vale addirittura 3,65. A 4,20 il pareggio. Sarà particolarmente attesa anche la sfida tra Lewandowski e Haaland, probabilmente i due bomber più forti del campionato. Chi metterà la propria firma sul match? Un gol del polacco vale 1,85, mentre il norvegese si gioca a 2,75. Con due punte così l'«Over 2,5» è altamente probabile a 1,35, la stessa quota proposta per il «Goal».