Il Der Spiegel, che di recente aveva accusatodo nella vicenda del presunto stupro alla modella, pubblica oggi una nuova documentazione sulla vicenda, che risale all'anno 2009 a Las Vegas. Di seguito riportiamo una sintesi delle nuove accuse della testata tedesca, così come tradotta da ilbianconero.com.Alla fine di settembre, l'ex modella di Las Vegas ha reso pubbliche le proprie accuse. Nelle conversazioni con DER SPIEGEL, ha riferito la sua versione di ciò che è accaduto nel 2009 e di quanto gravemente l'incidente l'abbia traumatizzata. Ha detto di non essere mai stata in grado di andare oltre l'evento e trovare la pace.Il suo nuovo avvocato crede che l'accordo di non divulgazione da lei firmato tanti anni fa non sia giuridicamente vincolante e afferma che Mayorga non era stata legalmente competente al momento in cui è stato firmato.Più di recente, uno dei suoi avvocati dei media ha chiesto un'ingiunzione preliminare contro DER SPIEGEL - ma senza successo.Mostrano quale degli avvocati di Ronaldo in quel momento ha creato o rivisto quale documento, quando sono state apportate tali modifiche e a chi è stato inviato il documento. Questi documenti potrebbero essere decisivi per l'indagine della polizia in corso perché indicano come Ronaldo apparentemente visto quella notte a Las Vegas.per avere un'idea di ciò che è avvenuto nelle prime ore del mattino del 13 giugno 2009, nell'Hotel Palms Place di Las Vegas.. Quasi immediatamente, un team legale altamente professionale è stato riunito attorno alla superstar, che si era appena trasferito dal Manchester United al Real Madrid per una somma record di 94 milioni di euro.[...]Oltre a Smith a Londra, il team legale comprendeva anche lo studio legale Lavely & Singer a Los Angeles, l'avvocato difensore Richard Wright a Las Vegas e l'avvocato Carlos Osório de Castro a Porto. Quest'ultimo è uno dei consulenti più vicini a Ronaldo ed è incaricato di negoziare i contratti del giocatore. Il 3 agosto 2009, l'avvocato della California Jay Lavely ha preparato un PDF di 41 pagine con il titolo: "Domande per il cliente".[...]Alle 10:21 del giorno successivo, il 4 agosto 2009, Osório de Castro scrisse a un confidente di Ronaldo: "Quando arriva il CR negli Stati Uniti? Com'è organizzato per domani? Ho bisogno di 2 (!) ore con lui a fornire risposte alle dozzine di domande degli avvocati americani sulla giovane donna. Ulteriori messaggi chiariscono che il cognato di Ronaldo e suo cugino, entrambi con Ronaldo a Las Vegas, dovevano essere interrogati da un collega dello studio legale di Osório de Castro.[...]Lo scambio è solo una delle molte indicazioni che il questionario allegato non può essere stato un documento falsificato. Cortez ha citato formulazioni che fanno parte delle risposte di Ronaldo. Tradotto liberamente, "bola de cuspo" significa saliva, mentre "toca-me ao bicho" significa: "Ha toccato il mio uccello". Trascorsero tre mesi, durante i quali gli avvocati di Ronaldo cercarono di raggiungere un accordo extragiudiziale con Kathryn Mayorga. Il tempo era essenziale, perché solo poche ore dopo l'incidente, la giovane donna era andata alla polizia e le sue ferite erano state documentate, ma non era ancora uscita con il nome del presunto colpevole. Aveva paura di farlo, dice lei.Alle 1:55 pm il 24 dicembre 2009, Osório de Castro ha inviato un documento con il titolo "TQuestionsv2 ITA.doc". I destinatari erano Jay Lavely, una collega di Lavely e i due avvocati Rendeiro e Cortez. A prima vista, l'allegato sembra essere il questionario di settembre. Ronaldo è identificato come "X", mentre Mayorga viene indicato come "Ms. C." Anche le domande sono le stesse. Ma le risposte di Ronaldo non sono nemmeno vicine allo stesso, come dimostra un confronto diretto tra le due versioni. Domanda: "Che cosa è stato detto da te e cosa è stato detto dalla signora C? (Questo è particolarmente importante se si dice qualcosa sul sesso o qualcosa del genere)" Nella versione di settembre, X dice: "Ha detto che non era corretto fare sesso, dal momento che si sono appena incontrati ('Meglio no, è la prima volta.') Ma anche così, ha afferrato il mio uccello". Nella versione di dicembre, tuttavia, la risposta di X era semplicemente: "M'ha afferrato il mio pene". Domanda: "Descrivi in ​​dettaglio cosa è successo a partire dal primo contatto fisico che hai avuto con la signora C nell'altra stanza e descrivi la sequenza di eventi riguardo a qualsiasi contatto fisico e coinvolgendo qualsiasi abbraccio, carezza, bacio o andare da una posizione posizionarsi su un letto, o sul pavimento o ovunque si sia verificato". Nella versione di settembre, X risponde: "L'ho scopata da un lato, lei si è resa disponibile, era sdraiata su un fianco, a letto, e io l'ho presa da dietro, è stata dura, non abbiamo cambiato posizione per 7 minuti. Ha detto che non voleva, ma si è resa disponibile. Tutto il tempo è stato duro, l'ho girata su un fianco, ed è stato veloce. Forse ha avuto dei lividi quando l'ho afferrata. ...) Non voleva "darmelo", mi ha buttato fuori. Non so più esattamente cosa ha detto. Ma lei continuava a dire di no. 'Non farlo' - 'Io non sono come gli altri'. Mi sono scusato in seguito".Una parte del seguente passaggio è scritta in terza persona, che è forse una compito dell'avvocato di Ronaldo, che ha scritto le risposte per lui:"Non hanno usato il preservativo, non hanno parlato di preservativi, non è venuto dentro di lei, ha tirato fuori il suo c***o prima, sono venuto su lei e sulla coperta, non c'era lubrificante, ho usato la saliva. Non sa se ha avuto un orgasmo. "Nella versione di dicembre, X dice: "Era sdraiata sul letto, io sono andato da dietro, non abbiamo cambiato posizione, sono stati 5/7 minuti, è stato duro, non si lamentava, non gridava, non ha chiesto aiuto o qualcosa del genere. Non abbiamo usato i preservativi. Non sono venuto dentro.Vengo "su di lei" (non "in lei") e nelle coperte. Non c'era lubrificazione artificiale, ho usato della saliva, non so se ha avuto o meno un orgasmo ".Domanda: "La signora C ha mai alzato la voce, goduto o urlato?"Settembre: "Ha detto di no e si ferma diverse volte."Dicembre: "No."[...]Domanda: "La signora C ha detto qualcosa dopo aver avuto rapporti sessuali?"Settembre: "Dopo, lei disse: 'Stronzo, mi hai costretto, idiota, non sono come gli altri'. Ho detto, 'Mi dispiace.' "Dicembre: "No."Secondo la precedente bozza del questionario, Ronaldo conferma gli elementi chiave della versione degli eventi di Mayorga: "Ha detto di no diverse volte. E si è scusato dopo".Ci sono, tuttavia, anche discrepanze tra questa versione e la storia di Mayorga, come ad esempio sulla domanda se lei lo ha fatto con la sua mano. Lui dice di sì. Lei dice di no. Parla anche di preliminari in bagno.Perché Ronaldo avrebbe ammesso ai suoi avvocati che Kathryn Mayorga aveva detto "no" e "fermarsi" più volte? Una possibile spiegazione: per essere in grado di sviluppare la migliore strategia di difesa possibile per un cliente, un avvocato deve avere la visione più chiara possibile di ciò che è accaduto.[...]Sembra che gli avvocati portoghesi non abbiano inoltrato la versione di settembre del questionario ai loro colleghi negli Stati Uniti, il che non significa necessariamente che il team legale degli Stati Uniti non fosse a conoscenza di cosa ci fosse dentro. C'erano, dopo tutto, frequenti teleconferenze e incontri faccia a faccia. In una e-mail successiva a Osório de Castro, Lavely si riferì a una discussione che aveva avuto con l'avvocato difensore di Las Vegas, Richard Wright. Secondo quell'e-mail, Wright aveva detto "che potrebbe essere fino a 50/50 possibilità" se Ronaldo fosse perseguito. E: "Sembrava certamente che Rick fosse preoccupato anche in base a ciò che il cliente stesso aveva descritto riguardo a ciò che accadeva tra lui e la signora P in camera da letto."[...]Il team legale di Ronaldo ha avuto infine un successo. Dopo difficili negoziati, hanno raggiunto un accordo con Kathryn Mayorga con un accordo extragiudiziale nel gennaio 2010. ShHa ricevuto $ 375.000 per tacere e ha smesso di collaborare con la polizia. L'inchiesta è stata chiusa.E non solo per l'azione civile intentata da Mayorga, che può essere esaminata presso il Tribunale di Clark nel Nevada. Da allora è stata più volte intervistata dalla polizia, che ha riaperto le indagini. Il caso non rientra nella prescrizione.Gli abiti di Mayorga, in deposito dal 2009, sono stati esaminati da allora. La polizia ha anche intervistato testimoni. I pubblici ministeri possono prendere una decisione su come procedere nelle prossime settimane.Il 28 settembre ha pubblicato un video live su Instagram che lo mostrava sdraiato in una maglietta bianca: "Fake, false news", dice nel video. "Sono un uomo felice e tutto bene."I commenti da allora, tuttavia, sono sembrati un po 'più riflessivi. In un'intervista alla rivista francese France Football, Ronaldo ha dichiarato: "Naturalmente questa storia ha un effetto sulla mia vita: ho un compagno, quattro figli, una madre anziana, sorelle, un fratello, una famiglia che sono molto vicino Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare: per i miei compagni di squadra, la mia famiglia, i fan che mi sostengono, questa storia non è irrilevante "., chiarire le cose, smentire le accuse o esporle come false. Ronaldo non ha mai approfittato di questa opportunità. Invece, DER SPIEGEL ha ricevuto solo messaggi dal suo team legale. Come quello dell'avvocato di Berlino Christian Schertz, che vorrebbe anche vietare a DER SPIEGEL di citare dalle sue e-mail.