Si è tenuto ieri, domenica 9 febbraio, lo speciale "Face to face" a colpi di padel tra Inter e Milan. La Powerade Arena di Via Anna Maria Ortese a Milano ha ospitato tanti ex campioni nerazzurri e rossoneri, autentiche bandiere che hanno rappresentato i colori che hanno indossato e onorato sul campo, che si sono sfidati in una sorta di pre-derby nei campi di Padel sotto le torri di City Life.



Hanno partecipato al torneo, che ha visto l’Inter aggiudicarsi la vittoria finale, molti volti noti del calcio, numerosi vip e grandi sportivi di altre discipline che, a seconda della loro fede calcistica, sono stati arruolati in una delle due squadre: Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Demetrio Albertini, Alessandro Budel, Christian Vieri, Mario Ielpo, Massimo Paganin, Maurizio Ganz, Stefano Eranio, Roberto Lorenzini, Paolo Bonolis, Mauro Tassotti, Chiara Dal Bon, Barbara Facchetti, Nicola Ventola, Massimo Oddo, Serginho, Mauro Tavola, Massimo Donati, Francesco Coco, Gianluca Zambrotta, Enrico Annoni.