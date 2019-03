Derby di sera super blindato. Allerta scontri altissima, e spuntano nuove scritte antisemite: "Romanista Anna Frank". Il Comune ha già cancellato scritta e svastica annessa, con la firma legata ad uno dei gruppi della Curva Nord. La sindaca Virginia Raggi ha commentato l'episodio: "Mi fa orrore, questo non è sport, non è calcio" . Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti: "Ancora una volta delinquenti usano il calcio per lanciare i loro squallidi insulti. Il derby deve essere un momento di grande partecipazione, agonismo, rispetto e anche ironia. Il resto è solo un’ignobile dimostrazione di ignoranza". Cominciano i controlli per quello che rischia di essere un derby ad altissima tensione. Alla vigilia della stracittadina, come riporta il Corriere della Sera, è arrivata anche la notizia della condanna del tifoso romanista, responsabile della brutale aggressione a Sean Cox, a Liverpool. Circa mille agenti si muoveranno tra stadio e zone di maggior affluenza, cercheranno di evitare al minimo i contatti tra le tifoserie. Ma l'allerta rimane altissima.